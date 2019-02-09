Миллиардер из Индии купил 6 Rolls-Royce

Огромное количество людей никогда не станут обладателями новенького Rolls-Royce, говорить о коллекции автомобилей мы вообще не будем, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

А вот миллиардер Рувим Сингх решил похвастаться своим приобретением.

Предприниматель является директором двух крупных компаний. Работа в своё время сделала его очень богатым человеком и он недавно решил вознаградить себя.

Он потратил огромные деньги для того, чтобы приобрести не один Rolls-Royce, а сразу шесть. Он выложил пост в Instagram, на котором чётко видно, что предприниматель выбрал три новых "Призрака" и Cullinan. Модели только в базовой комплектации стоят около 2 миллионов 300 тысяч долларов. Но учитывая то, что автомобили создавались по индивидуальному заказу, сомнений нет, что транспортные средства стоят намного больше.

Он может каждый день ездить на разных автомобилях. А как же воскресение спросите вы. Не переживайте, у него есть ещё один Rolls-Royce. Как сообщается, у него имеется коллекция из 20 моделей Rolls-Royce.

Сингх не просто фанат Rolls-Royce, он владеет ещё несколькими автомобилями Bugatti Veyron, Porsche 918 Spyder и Mercedes SLR.