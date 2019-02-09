Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Македонии в НАТО

Парламент Греции проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Македонии в НАТО - "за" высказались 153 депутата в 300-местном парламенте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Дебаты, проходившие почти 12 часов, и голосование показал в прямом эфире парламентский телеканал. Голосование было поименным.

Против ратификации проголосовали 140 депутатов. Воздержался один депутат.

Всего в голосовании участвовали 294 депутата.

Ратификацию протокола поддержали правящая партия СИРИЗА и некоторые депутаты партии "Потами" ("Река").

Лидер партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Панос Камменос, в знак протеста против Преспанского соглашения вышедший из правящей коалиции и ушедший в отставку с поста министра национальной обороны, накануне назвал происходящее "последним актом беспрецедентного парламентского переворота с национальным предательством Македонии".

Камменос заявил, что протокол касается национального суверенитета и требуется квалифицированное большинство в 3/5 депутатов, то есть 180 голосов.

Крупнейшая оппозиционная партия "Новая демократия" обвинила правящую СИРИЗА в "генной мутации", напомнив, что ранее она называла НАТО "смертоносной машиной".

респанское соглашение будет действовать с очень ограниченной легитимностью, поскольку большинство греков против, заявил представитель партии Йоргос Кумуцакос. По его словам, "плохие соглашения, которые прячут проблемы под ковер и не решают их, ведут к нестабильности в регионе". Он назвал тех, кто голосовал за Преспанское соглашение, "чудовищем", "большинством Франкенштейна", которое создает "среду институционального и политического упадка".

Лидер "Новой демократии" Кириакос Мицотакис отметил, что в соглашении не упоминаются слова "Македония" или "македонцы" по отношению к Греции, "Новая Демократия" будет голосовать против протокола о присоединении.

Лидер Компартии Греции Димитрис Куцумбас заявил, что спешка, с которой СИРИЗА внесла "Протокол о вступлении Македонии в НАТО", объясняется графиком, установленным Североатлантическим альянсом, поскольку процесс должен быть завершен к 13-14 февраля, когда состоится совет министров обороны стран НАТО. Это подтверждает, что Преспанское соглашение было заключено с одной целью - вовлечь соседний народ в НАТО, ускорить "евроатлантическую интеграцию" на Западных Балканах, сказал Куцумбас.

Министр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис сказал, что ратификация протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО служит стратегическим интересам Греции.

Премьер-министр Алексис Ципрас отверг всю критику оппозиции. "Северная Македония в НАТО будет дружелюбной и союзной Греции страной, которая не будет направлять свои стрелы на Грецию, а с союзными силами станет опорой стабильности и безопасности в широком регионе", - сказал премьер.



"Сегодняшнее голосование закрывает важный круг обязательств Греции. С завтрашнего дня обязательства перейдут к нашим соседям, которые должны отправить запрос в 140 государств-членов ООН, которые признали их как Македонию", - сказал Ципрас.

Ратификация протокола является одним из условий изменения названия "Македония" на "Северная Македония".

Афины и Скопье подписали 17 июня 2018 года на берегу озера Преспа договор, который получил название "Преспанское соглашение". Он разрешает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии, которая теперь будет называться Республика Северная Македония. Многие политики считают единственной целью соглашения втянуть Македонию в НАТО.

После завершения процесса ратификации протокола о вступлении НАТО всеми 29 государствами-членами НАТО страна с новым конституционным названием - Северная Македония - станет полноправным членом НАТО с правом голоса по всем решениям Североатлантического союза.

