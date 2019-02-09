США хотят заключить мир с талибами до выборов главы Афганистана
9 февраля 2019 07:37 99
США выступают за подписание мирного соглашения с талибами до президентских выборов в Афганистане, которые пройдут в июле, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Срок, когда может быть заключено соглашение, на мой взгляд, такой - чем раньше, тем лучше. Достичь соглашения до выборов будет тяжело, но это будет лучше для Афганистана, если мы сможем достичь мирного соглашения до выборов, которые намечены на июль", - заявил Халилзад, выступая в Институте мира в Афганистане.
Президентские выборы в Афганистане намечены на 20 июля.
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