США хотят заключить мир с талибами до выборов главы Афганистана

США выступают за подписание мирного соглашения с талибами до президентских выборов в Афганистане, которые пройдут в июле, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Срок, когда может быть заключено соглашение, на мой взгляд, такой - чем раньше, тем лучше. Достичь соглашения до выборов будет тяжело, но это будет лучше для Афганистана, если мы сможем достичь мирного соглашения до выборов, которые намечены на июль", - заявил Халилзад, выступая в Институте мира в Афганистане.



Президентские выборы в Афганистане намечены на 20 июля.

