Смертельное столкновение поездов в Испании: один человек погиб, много пострадавших
Один человек погиб, почти сто, по уточненным данным, получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии (Испания), сообщает Служба Гражданской защиты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Столкновение произошло на участке между Сан-Висенте-де-Кастельет и Монресой (провинция Барселона), говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям в Twitter.
Погибшая - машинистка поезда, сообщает издание El Periódico. Три человека находятся в тяжелом состоянии, состояние еще 16 человек оценивается как средней степени тяжести, 76 человек получили легкие ранения, говорится в сообщении Службы Гражданской защиты в Twitter.
На месте работают служба скорой помощи, пожарные и каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra.
Как сообщил официальный представитель железнодорожной компании Renfe Антонио Кармона, произошло лобовое столкновение поездов. "Поезда находились на одних и тех же путях, хотя на этом участке есть пути в обоих направлениях. Мы должны провести расследование случившегося", - заявил Кармона.
На место трагедии отправились представители правительства Каталонии, в том числе глава женералитета Ким Торра, советники внутренних дел и здравоохранения.
Премьер Испании Педро Санчес в Twitter выразил слова поддержки семьям погибшей и раненым.
В общей сложности в двух составах находились около 300 человек.
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