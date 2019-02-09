Индийский школьник из-за редкой болезни превратился в "оборотня" - ФОТО - ВИДЕО

Индийский школьник Лалит Патидар страдает редким заболеванием, известным как "синдром оборотня", об этом сообщает The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Лалит родился в городе Ратлам, штат Мадхъя-Прадеш, с врожденным гипертрихозом. Состояние, которое носит еще одно название - "синдром оборотня" - вызывает чрезмерный рост волос. Врожденная форма этого заболевания не лечится. Всего в мире зафиксировано порядка пятидесяти случаев гипертрихоза.

Тринадцатилетний мальчик, как пишет издание, достаточно популярен в школе, однако иногда сталкивается с нападками на улице. Несмотря на это, он привык к своей внешности и чувствует себя с ней комфортно.

В будущем мальчик, по его собственным словам, мечтает стать полицейским, чтобы помогать людям и, честно зарабатывая деньги, заботиться о своих родителях.

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