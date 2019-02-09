В Чили не менее девяти человек погибли из-за ливней

Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил в пятницу вечером о гибели не менее девяти человек в результате последствий сильных дождей, обрушившихся на север южноамериканской страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В провинции Лоа мы пережили гибель трех человек, а в северной макро-зоне - еще шесть человек лишились жизни", - заявил Пиньера журналистам в городе Калама. Его выступление размещено в микроблоге Twitter Национального управления по чрезвычайным ситуациям (ONEMI).

По данным Пиньеры, вышедшие из берегов реки слегка повредили 820 домов, еще 78 домов получили сильные повреждения, а 75 были полностью разрушены.

ONEMI сообщало ранее, что стихия нарушила движение примерно по 20 дорогам и шоссе, однако, как отметил Пиньера, сейчас оно восстановлено.

Глава Чили сообщил, что объявил территорию провинции Лоа зоной катастрофы. Из-за стихии Пиньера прервал свой отпуск и направился в пострадавшие районы.

