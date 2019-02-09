Молодого жителя Техаса обвинили в поддержке пакистанских террористов
9 февраля 2019 07:58 183
Восемнадцатилетний житель Техаса Майкл Кайл Сьюэлл обвиняется в поддержке пакистанской группировки "Лашкар-и-Таиба", которая признана террористической и запрещена как в США, так и в России, сообщило министерство юстиции США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сьюэлл использовал социальные сети, чтобы привлечь на сторону террористов неназванное лицо. Подозреваемый убеждал собеседника уехать в Пакистан и заняться там терроризмом, заявил помощник генпрокурора США Джон Демерс.
Ему предъявлены обвинения в поддержке террористической организации.
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