Взрыв на трубопроводе в Мексике оставил 170 детей без родителей
Взрыв на трубопроводе в Мексике, унесший жизни 128 человек, оставил 170 детей без одного или обоих родителей, сообщило издание Excelsior со ссылкой на делегата программ развития федерального правительства в штате Идальго Абраама Мендосу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"По приблизительным данным, на настоящий момент - а мы продолжаем собирать информацию - имеется 170 несовершеннолетних сирот", - сказал он.
При этом, по словам чиновника, некоторые дети в результате взрыва потеряли одного родителя, некоторые - обоих, кто-то из-за трагедии остался без единственного родителя. В таких случаях власти ищут родственников, которые могут взять детей под опеку, сказал Мендоса.
Он добавил, что федеральные власти оказывают поддержку тем мексиканцам, чьи родственники остаются в больницах после пожара.
Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго, когда сотни людей воровали там бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.
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