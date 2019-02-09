В Турции рассказали, как нашли подлодку из "потерянного флота" Гитлера

Руководитель съемочной группы программы Mavi Tutku турецкого гостелеканала TRTХакан Аслан рассказал РИА Новости об обстоятельствах обнаружения немецкой подводной лодки U-23, затопленной нацистами в 1944 году у черноморского побережья Турции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что поисково-спасательное судно Akin обнаружило U-23 в Черном море на глубине 40 метров в двух милях от города Агва близ Стамбула.

"В 2010 году мы снимали в водах Черного моря в районе Карасу подводную лодку U-20, обнаруженную в 1994 году кораблем ВМС Турции. С тех пор нас очень заинтересовала тема затопленных немецких подводных лодок - U-19, U-20 и U-23. Нам удалось найти в Германии командира U-23 Рудольфа Арендта. Наверное, это последний живой свидетель тех событий, ему 97 лет. Он подробно рассказал нам, где ее затопили", - сказал собеседник агентства.

По словам Аслана, съемочная группа объединила усилия с известным в Турции исследователем-подводником Сельчуком Колаем, который ранее обнаружил множество затонувших кораблей и также искал эту подлодку. В" результате примерный квадрат поисков был определен", - добавил он.



Поиск облегчился после того, как ВМС Турции получили три поисково-спасательных корабля отечественного производства с возможностями для ведения работ на больших глубинах. "Мы предоставили военным свой проект по поиску затопленной подлодки, они его приняли и начали поиски в том месте, где мы им указали. Естественно, корабли не специально приходили искать подлодку, а проводили поиск, если их служба проходила в том районе, который нас интересовал. Дело увенчалось успехом, и подлодка была обнаружена в конце января", - сказал собеседник.

Пока в Турции не планируют поднимать немецкие подлодки из-за высокой стоимости работ и технической сложности этого проекта, к тому же субмарины представляет большой интерес для дайверов, так как U-20 и U-23 хорошо сохранились и не имеют повреждений.

По его словам, к затопленным подлодкам проявляет интерес и Германия. "Оттуда приезжали журналисты посмотреть на U-20, спускались под воду, снимали, писали о ней. Это живая история... На официальном уровне из России предложений относительно подлодок не поступало, но, конечно, какие-то контакты с российской стороной возможны", - добавил Аслан.



Во время Второй мировой войны нацисты решили отправить свои подлодки в Черное море, однако Турция закрыла для них проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с конвенцией Монтрё. Немцам пришлось транспортировать шесть подводных лодок из города Киль в румынский порт Констанца в разобранном состоянии, что заняло четыре месяца. Здесь подлодки собрали, и они с октября 1942 года по август 1944 года провели 56 операций против ВМФ СССР. К концу войны советские моряки потопили три немецкие подлодки и захватили их базу в Констанце.

Германия призвала Турцию открыть проливы для трех оставшихся подводных лодок, заблокированных в Черном море, но получила отказ. После этого немецкий адмирал Карл Дёниц приказал потопить подлодки, а членам их экипажей высадиться на сушу в Турции, где они были задержаны.

