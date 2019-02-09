Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон похвалил Румынию за работу над энергобезопасностью Европы - под этим термином США традиционно понимают снижение импорта энергоресурсов из России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Был рад сегодня встретиться с вице-премьером Румынии (Анной) Бирчалл. Мы благодарны Румынии за напряженную работу по энергобезопасности в качестве председателя Совета ЕС", - написал Болтон в Twitter.

Совет стран Евросоюза после примерно года обсуждений достиг общей позиции по поправкам к Газовой директиве ЕС и теперь готов начать переговоры с Европарламентом по поиску компромиссного варианта этого законопроекта, предложенного Еврокомиссией еще в ноябре 2017 года.

Особенность этих поправок состоит в том, что они могут повлиять на работу уже действующего газопровода "Северный поток", а также на создаваемый "Северный поток-2".

Румыния до конца первого полугодия является председателем в Совете ЕС. В пятницу румынское председательство получило мандат на переговоры с Европарламентом по этому вопросу.

