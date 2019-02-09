В Канаде осудили мужчину, убившего шестерых человек в мечети в Квебеке

Высший суд Квебека приговорил канадца, убившего шесть человек при нападении на мечеть в 2017 году, к 40 годам лишения свободы без права на досрочное освобождение, сообщает газета Globe and Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В марте прошлого года телеканал CBC сообщил, что канадец, представший перед судом по делу о нападении на мечеть в Квебеке в 2017 году, признал вину в убийстве шести человек.

По данным газеты, власти рекомендовали вынести 29-летнему Александру Биссонету приговор с последовательным отбытием наказания за убийство шести человек, который бы означал, что он мог бы получить право на освобождение только через 150 лет. Защита выступила за одновременное отбытие приговора с правом на досрочное освобождение спустя 25 лет.

Издание добавляет, что судья Франсуа Юо принял решение не выносить 29-летнему Александру Биссонету приговор с последовательным отбытием наказания, заявив, что приговор на срок от 50 лет означал бы жестокое и нетипичное наказание.



Как отмечает телеканал Global News, судья заявил, что требования подобных приговоров не имеют юридической силы с точки зрения конституции и призвал федеральное правительство реформировать закон.

Нападение на мечеть в Квебеке было совершено во время вечерней молитвы в 30 января 2017 года. Обвиняемый начал стрельбу, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. Жертвами нападения стали шесть человек, по данным медиков, не менее 18 были доставлены в больницы города, пять из них в критическом состоянии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".

