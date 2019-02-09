Помпео предоставил конгрессу новые данные по делу Хашукджи
9 февраля 2019 08:47 153
Госсекретарь США Майк Помпео предоставил конгрессу страны новые данные о расследовании дела об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, Госдеп регулярно консультируется с конгрессом по делу Хашукджи.
Как отмечается, США намерены привлечь к ответственности причастных к убийству журналиста.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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