Помпео предоставил конгрессу новые данные по делу Хашукджи

9 февраля 2019 08:47

Госсекретарь США Майк Помпео предоставил конгрессу страны новые данные о расследовании дела об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, Госдеп регулярно консультируется с конгрессом по делу Хашукджи.

Как отмечается, США намерены привлечь к ответственности причастных к убийству журналиста.

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