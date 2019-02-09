Помпео предоставил конгрессу новые данные по делу Хашукджи

Госсекретарь США Майк Помпео предоставил конгрессу страны новые данные о расследовании дела об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, Госдеп регулярно консультируется с конгрессом по делу Хашукджи.

Как отмечается, США намерены привлечь к ответственности причастных к убийству журналиста.