В Таиланде открылся первый магазин без персонала

Один из крупнейших операторов мобильной связи компания AIS открыла в Пхукете первый магазин без персонала. Об этом в субботу сообщила газета Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, компания потратила 20 млн батов ($635,8 тыс.) на создание этого магазина в Пхукете. В торговой точке нет очередей, нет персонала, и не требуются наличные средства для расчета. Специалисты AIS отметили, что инициатива должна снизить ежедневные эксплуатационные расходы точки на 30-40% в сравнении с другими магазинами, где работает персонал. По всему королевству насчитывается 161 торговая точка фирмы.

Отмечается, что в новом магазине находится "Лиза" - робот, управляемый искусственным интеллектом, который предоставляет клиентам общую информацию и, по запросу, сообщает им данные о продуктах и услугах. В торговой точке клиенты могут самостоятельно делать заказы и покупки через сенсорный экран. Они могут выбирать продукты, а также осуществлять и получать платежи.

Представители AIS сообщили, что намерены внедрять использование искусственного интеллекта в каждом магазине компании. "Помимо Пхукета, мы планируем развивать магазины без персонала в крупных городах по всей стране, однако мы должны отслеживать результаты работы первой точки", - пояснили в фирме. В AIS подчеркнули, что Пхукет является наиболее подходящим местом для инновационных интерфейсов, поскольку половина покупателей - иностранные туристы.

Вместе с тем AIS собирается потратить на модернизацию сетей 4G и установку 5G-совместимой архитектуры от 20 до 25 млрд батов (от $635,8 млн до $794,8 млн). В 2018 году чистая прибыль компании составила 29,6 млрд батов ($941,1 млн), что на 7,7% больше, чем годом ранее.