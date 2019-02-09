США усилили атаки против талибов в Афганистане на фоне переговоров с ними о мире

Вооруженные силы США значительно усилили в последние месяцы атаки против боевиков движения "Талибан" в Афганистане с тем, чтобы заставить их как можно скорее заключить мирное соглашение с афганскими властями. Об этом сообщила в пятницу в электронной версии газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Пентагон с прошлой осени увеличил число авиаударов и наземных спецопераций, проводимых против талибов на территории Афганистана. Вашингтон, по сведениям источников издания, использует это в качестве дополнительного рычага на переговорах о мире, которые США ведут с талибами.

Как заявили источники газеты, усилия Вашингтона, похоже, приносят свои плоды. По их словам, в ходе консультаций члены радикального движения жаловались спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду по поводу участившихся атак. Как пишет газета, речь идет о самом крупном усилении военной кампании США против "Талибана" за последние четыре года.

Только с сентября 2018 года ВС США нанесли более 2 тыс. ударов по позициям афганских талибов, отмечает The New York Times. Для сравнения, за весь 2014 год эта цифра составила около 2,4 тыс. ударов. В 2017 году Пентагон атаковал позиции радикального движения более 7 тыс. раз. Также за последние пять месяцев минобороны США более чем вдвое увеличило число совместных наземных операций американских и афганских войск против талибов, пишет газета.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что США намерены отозвать свой воинский контингент из Афганистана, если властям этой страны удастся заключить соглашение о мире с боевиками движения "Талибан", чему активно способствует Вашингтон.

В прошлом месяце спецпредставитель США Халилзад после проведения переговоров с талибами заявил в интервью The New York Times, что Вашингтон и "Талибан" достигли принципиальных договоренностей о рамках мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, что не будут укрывать террористические группировки на подконтрольных им территориях в Афганистане.