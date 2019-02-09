В Москве загорелся трамвай

9 февраля 2019 09:30

Движение трамваев приостановлено на Симферопольском бульваре на юге Москвы из-за пожара в кабине трамвая. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Вблизи дома №37 произошло возгорание в кабине трамвая на площади два квадратных метра. Пожар уже ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате возгорания нет. Для перевозки пассажиров на линии работают восемь компенсационных автобусов.
 

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