Самолет отбросило со взлетной полосы ураганным ветром - ВИДЕО

Жесткий контакт с посадочной полосой совершил самолет компании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу. После этого он вновь поднялся в воздух из-за сильного бокового ветра, который принес в Великобританию ураган "Эрик". Об этом сообщает Daily Mail.

По данным синоптиков, скорость ветра в ряде районов английского государства составляет более 80 километров в час, а периодически достигает отметки в 110 км/ч. На севере Великобритании объявлен "оранжевый" уровень опасности, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В ряде городов ветер повалил деревья, которые, в свою очередь, оборвали провода электросети. Для движения закрыты автомобильные мосты и часть дорог. Спасатели предрекают затопления и продолжение энергетических проблем.

Жертвами стихии уже стали два человека.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

