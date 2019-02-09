Во время холодов американцы стали чаще смотреть порно

Аналитики сайта PornHub зафиксировали всплеск интереса американцев к порно во время аномальных холодов. Об этом сообщается в отчете, опубликованном в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рекордный спрос был отмечен в северном штате Миннесота. Там трафик PornHub вырос на 22 процента. На втором месте оказался соседний с ним Висконсин. Там пользователи смотрели порно на 12 процентов чаще, чем обычно.

В Иллинойсе и Индиане, находящихся южнее Висконсина, спрос вырос на 9 процентов.

Единственным исключением из всех северных штатов оказался Мичиган, где трафик PornHub незначительно упал. Аналитики порносайта в штуку предположили, что это может быть связано с бытовыми проблемами. По их данным, губернатор этого штата попросил местных жителей экономить на отоплении домов, чтобы сэкономить газ.

"Возможно, температура в домах была слишком низкой", - иронизировали они. Большинство мичиганцев переживали холод при температуре минус 18 градусов по Цельсию.

Аномальные морозы пришли на Средний Запад США 30-31 января. В некоторых регионах температура опускалась ниже 50 градусов.

Ранее сотрудники PornHub проанализировали динамику на сайте во время шатдауна в США. Выяснилось, что приостановка работы федерального правительства увеличила трафик портала.