Ибрагим Калын: Мусульманские страны превратились в арену сражений
Мусульманские страны превратились в арену сражений и политических разборок, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам Калына, 60 процентов существующих военных конфликтов в мире происходят на территории мусульманских стран.
Он отметил, что военные конфликты, происходящие на территории мусульманских стран, ослабляют и истощают энергоресурсы этих стран.
"Основная причина продолжения военных конфликтов в мусульманских странах - это применение двойных стандартов, а также отсутствие понятия справедливости у мировых держав" - сказал Калын.
Он отметил, что мусульманские страны должны объединить усилия для того, чтобы стать более сильными и решить свои проблемы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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