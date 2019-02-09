Ибрагим Калын: Мусульманские страны превратились в арену сражений

Мусульманские страны превратились в арену сражений и политических разборок, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Калына, 60 процентов существующих военных конфликтов в мире происходят на территории мусульманских стран.

Он отметил, что военные конфликты, происходящие на территории мусульманских стран, ослабляют и истощают энергоресурсы этих стран.

"Основная причина продолжения военных конфликтов в мусульманских странах - это применение двойных стандартов, а также отсутствие понятия справедливости у мировых держав" - сказал Калын.

Он отметил, что мусульманские страны должны объединить усилия для того, чтобы стать более сильными и решить свои проблемы.