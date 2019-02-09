В Канаде началась паника из-за замёрзшего газа под водой - ВИДЕО
Британская газета Daily Mail сообщает, что жителей одного из городов в канадской провинции Альберты напугали "замёрзшие" под водой "белые медузы". При ближайшем рассмотрении выяснилось, что никаких медуз не было и в помине, а белые "медузообразные" существа под водой - не что иное, как пузырьки метана, которые замёрзли во время подъёма с глубины.
Исследователи отмечают, что к замерзанию пузырьков газа привело резкое понижение температуры - в отдельных регионах Канады столбик термометра опустился ниже отметки в минус 40 градусов Цельсия. Также учёные считают, что "бегство" газа со дна озёр и поверхности Земли как таковой обусловлено глобальным потеплением - рост средней температуры на планете выдавливает газ грунтовых карманов. Такие явления будут фиксироваться гораздо чаще - увеличение температуры хотя бы на один градус спровоцирует рост выброса газов на 20 процентов, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
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