Это видео тронуло весь интернет - ВИДЕО

9 февраля 2019 12:28

В последнее время Джоанне МакФерсон пришлось очень нелегко, ведь у неё диагностировали рак груди, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Сейчас женщина находится на пути к выздоровлению, но из-за химиотерапии у неё стали выпадать волосы, так что она обрила голову. Конечно, Джоанна примирилась со своим новым обликом (тем более, что он временный), но всё-таки переживала, и это не ушло от внимания её дочерей, 10-летней Кайлы и 7-летней Софии.

Чтобы поддержать маму, девочки совершили поступок, который в их возрасте является чуть ли не героическим - они приняли решение тоже обриться наголо. Неудивительно, что Джоанна была тронута до слёз, поняв, насколько она любима дочерьми.

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Чтобы поддержать свою маму, проходящую химиотерапию, девочки обрились наголо

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