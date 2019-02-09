Меркель призвала к диалогу для противодействия угрозам

Мир столкнулся с новыми формами террористических, экологических и других угроз, для противодействия которым необходимо многостороннее сотрудничество и диалог. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в новом выпуске видеоподкаста, который был распространен в субботу пресс-службой немецкого кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы столкнулись с новыми формами угрозы, особенно речь идет об исламском терроризме", - отметила канцлер. Кроме того, она обратила внимание на большое количество конфликтов, изменение климата и экономические проблемы.

"Именно поэтому общение друг с другом имеет [сейчас] как минимум такую же важность, как было во времена холодной войны", - полагает Меркель. Глава кабмина ФРГ добавила, что будет способствовать развитию многополярного подхода к поиску ответов на вызовы. "Мы должны искать общие ответы", - отметила она.

Тематика нового выпуска подкаста посвящена стартующей на следующей неделе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Форум состоится 15-17 февраля, среди главных тем - самоопределение Европы и отношения с США.

Россия участвует в форуме с конца 1990-х годов. С 2010 года (за исключением 2016 года) российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2016 году (52-я конференция) в Мюнхен приехал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В его выступлении были затронуты отношения России и НАТО.

Президент России Владимир Путин принимал участие в 43-й конференции в 2007 году. Тогда он выступил с резонансной речью, в которой подверг критике политику, проводимую США и НАТО, в частности расширение альянса и планы по развертыванию американской системы ПРО в Чехии и Польше и военных баз альянса в Румынии и Болгарии.