Сильный пожар в жилом доме в Канаде, есть жертвы

Пожар возник в жилом здании канадского города Лонгёй, входящего в конгломерацию Монреаля, три человека погибли, 11 остаются в больнице, сообщает телерадиокомпания CBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пожарные прибыли на место происшествия около 1 часа ночи субботы. Возгорание возникло в подвале, позже пламя перекинулось на первый и второй этажи. Жители были эвакуированы. Три человека были найдены без сознания. Их доставили в больницу, где они впоследствии скончались.

По данным издания, большинство пострадавших получили ожоги, переломы, у них было зафиксировано отравление дымом. По данным противопожарной службы, ожидается, что пожар будет взят под контроль к утру субботы. Причина возгорания не установлена.