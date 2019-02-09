В Париже начались столкновения между "желтыми жилетами" и полицией

Первые столкновения произошли в Париже между участниками протестного движения "желтых жилетов" и правоохранительными органами, сообщает радиостанция France Info, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Париже и других французских городах тринадцатую субботу проводятся акции протеста "желтых жилетов". Как сообщается, шествие началось в 10.30 с площади Шарля де Голля. Первые столкновения с правоохранителями произошли спустя несколько часов неподалеку от Национальной ассамблеи. Отмечается, что полиция применила слезоточивый газ в ответ на "снаряды", которые запускали манифестанты. После столкновений протестующие направились в сторону здания Сената.

Радиостанция сообщает, что демонстрации проходят менее активно по сравнению с прошлой субботой, когда по всей Франции протестовали более 58 тысяч человек. В эту субботу, как ожидается, акции будут рассредоточены по территории всей страны.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным СМИ, за более чем два месяца протестных акций ранения получили около 1,9 тысячи манифестантов и около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.