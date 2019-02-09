Германия закупит системы защиты от дронов

Немецкие военные считают угрозу от современных беспилотных летательных аппаратов серьезной и озаботились защитой от атак с воздуха. Для этой цели Германия нарастит группировку систем по распознаванию потенциальной угрозы от БПЛА, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пока ФРГ располагает одной стационарной установкой и двумя мобильными, в планах военных - купить еще пять, пишет ТАСС.

Правительство ФРГ полагает, что в последние годы стало намного проще купить дрон и совершить теракт с его помощью. К примеру, в 2018 году 158 раз БПЛА мешали полетам авиалайнеров.

"Новые технологии и их доступность делают нападения более вероятными", - заявили в кабинете министров.