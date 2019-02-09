В Грузии пройдут военные учения НАТО

9 февраля 2019 17:47

В Грузии пройдут учения НАТО Agile Spirit для укрепления безопасности и усиления координации между странами-членами Североатлантического альянса, передает ФАН.

Отмечается, что около трех тысяч военных приедут на учения в Тбилиси с 27 июля по 9 августа 2019 года, чтобы показать свои умения. Военные учения НАТО Agile Spirit проходят в Грузии ежегодно с 2011 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что пока неизвестно точное количество единиц боевой техники, которое будет задействовано в мероприятиях.

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