Растет число погибших при обрушении здания в Стамбуле
10 февраля 2019 09:00 181
Число погибших при обрушении здания в стамбульском районе Картал достигло 21.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az.
Сойлу также отметил, что из-под завалов были спасены 14 человек. Министр отметил, что по последним предположениям, в здании находилось 35 человек. "И мы нашли 35 человек. Однако наши поисково-спасательные работы будут продолжены", - сказал Сойлу.
Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в спасательной операции участвуют около 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП. В качестве возможной причины обрушения рассматривается незаконная надстройка верхних этажах дома.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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