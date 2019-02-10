Растет число погибших при обрушении здания в Стамбуле

Число погибших при обрушении здания в стамбульском районе Картал достигло 21.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az.

Сойлу также отметил, что из-под завалов были спасены 14 человек. Министр отметил, что по последним предположениям, в здании находилось 35 человек. "И мы нашли 35 человек. Однако наши поисково-спасательные работы будут продолжены", - сказал Сойлу.

Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в спасательной операции участвуют около 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП. В качестве возможной причины обрушения рассматривается незаконная надстройка верхних этажах дома.