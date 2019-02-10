Тысячи человек эвакуировали в Новой Зеландии - ПРИЧИНА
10 февраля 2019 09:20 114
Пожарные эвакуировали около трех тысяч человек из района города Нельсон в Новой Зеландии из-за лесных пожаров. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщила в воскресенье BBC News.
В Нельсоне ввели чрезвычайное положение. Власти ожидают, что пожары усилятся в воскресенье из-за ветра. По их оценкам, огонь достигнет "критически опасной точки". Представитель Нельсона в местном парламенте заявил, что около 70 тысяч человек находятся на грани опасности.
Сильные лесные пожары начались в Новой Зеландии шесть дней назад. Это сильнейшие пожары с 1955 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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