В Эфиопии разбился военный вертолет

Вертолет ВВС Эфиопии, направлявшийся из суданского города Кадугли в спорный район Абьей на границе Судана и Южного Судана, потерпел крушение, три человека погибли, говорится в сообщении Временных сил ООН по обеспечению безопасности в районе Абьей (ЮНИСФА), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в сообщении ЮНИСФА на Facebook, военный вертолет Ми-8 с 23 пассажирами на борту потерпел крушение в субботу. Жертвами крушения стали три человека, еще десять получили ранения. Отмечается, что трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Причина крушения не установлена, начато расследования.