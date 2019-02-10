В Эфиопии разбился военный вертолет

10 февраля 2019 09:29

Вертолет ВВС Эфиопии, направлявшийся из суданского города Кадугли в спорный район Абьей на границе Судана и Южного Судана, потерпел крушение, три человека погибли, говорится в сообщении Временных сил ООН по обеспечению безопасности в районе Абьей (ЮНИСФА), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в сообщении ЮНИСФА на Facebook, военный вертолет Ми-8 с 23 пассажирами на борту потерпел крушение в субботу. Жертвами крушения стали три человека, еще десять получили ранения. Отмечается, что трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Причина крушения не установлена, начато расследования.
Кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение, продолжается в Южном Судане с 2013 года. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az