"Марсианская" песчаная буря на юге Австралии попала на камеры - ВИДЕО

10 февраля 2019 10:09

В Сети появилось видео песчаной бури на юго-востоке Австралии, окрасившей местность в красноватый цвет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как бурая пыль поднялась стеной над полями и жилыми районами.
Отмечается, что такой эффект возник из-за большого количества сухой почвы и сильного ветра.
Пользователи соцсетей отметили, что из-за специфического цвета пейзаж стал похож на ландшафты, снятые на Марсе.

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