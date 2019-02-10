"Марсианская" песчаная буря на юге Австралии попала на камеры - ВИДЕО

В Сети появилось видео песчаной бури на юго-востоке Австралии, окрасившей местность в красноватый цвет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как бурая пыль поднялась стеной над полями и жилыми районами.

Отмечается, что такой эффект возник из-за большого количества сухой почвы и сильного ветра.