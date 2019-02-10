Победителем музыкального конкурса "Сан-Ремо" стал певец Махмуд - ВИДЕО
10 февраля 2019 10:50 177
Победителем 69-го итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо", завершившегося в ночь на воскресенье, стал певец Махмуд (Mahmoud) с песней Soldi ("Деньги"), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Финальный вечер конкурса, завершившегося в одноименном городке в Лигурии, транслировал первый канал итальянского телевидения Rai.
В композиции поп-исполнитель, родившийся в Милане в семье египтянина и итальянки, от лица лирического героя обращается к отцу, оставившего дом и родных ради денег.
Ранее в интервью певец, называвший среди своих любимых артистов Бейонсе, Трэвиса Скотта и Фрэнка Оушена, называл "Деньги" очень личной песней, каждое исполнение которой становится для него выбросом адреналина.
Подведение итогов фестиваля в его заключительной части сопровождалось гулом и свистом со стороны публики, собравшейся в театре "Аристон". Согласно правилам конкурса его победитель определяется среди трех вышедших в финал исполнителей, зрители же протестовали в связи с присуждением скандалистке и ветерану итальянской сцены Лоредане Берте слишком низкого, по их мнению, четвертого места, лишившего ее шансов на победу.
В финале Махмуд обогнал поп-оперное трио Il Volo и исполнителя Ultimo, которого считали фаворитом голосования.
В этом году, как и в прошлом, конкурсанты не исключались по ходу выступлений, так что все 24 участники конкурса спели в финальном субботнем вечере. В то же время организаторы фестиваля решили провести единый конкурс без отдельного состязания для молодых исполнителей.
В нынешнем году рейтинги "Сан-Ремо" падают. По данным статистики, показатели популярности конкурса среди телезрителей оказались одними из самых низких за минувшие десять лет. Организаторам не помогли ни его подробное освещение в СМИ - фестиваль проводится государственной телекорпорацией Rai, ни появление на сцене почетных гостей пяти вечеров конкурса. Среди были знаменитый тенор Андреа Боччелли, певцы Эрос Рамаццотти, Умберто Тоцци и Лучано Лигабуэ, а также ведущие итальянские актеры и победители предыдущих конкурсов.