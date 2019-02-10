Известный британский рэпер погиб в ДТП

10 февраля 2019 10:15

В Великобритании погиб рэпер Блейн Джонсон, известный под ником Cadet, сообщает Daily Mail.

По данным портала, такси с 28-летния музыкантом врезалось в фургон, когда он ехал на концерт в Килский университет. От полученных травм рэпер скончался на месте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
 
Блейн Джонсон начал сольную карьеру в 2015 году и выпустил свой первый трек на YouTube в июле 2015 года. В 2018 году музыкант выпустил два сингла - "Advice" и "Pumpy".
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