Известный британский рэпер погиб в ДТП

В Великобритании погиб рэпер Блейн Джонсон, известный под ником Cadet, сообщает Daily Mail.

Блейн Джонсон начал сольную карьеру в 2015 году и выпустил свой первый трек на YouTube в июле 2015 года. В 2018 году музыкант выпустил два сингла - "Advice" и "Pumpy".