Грузия задержала около 200 членов преступного мира

Министерство внутренних дел с начала 2018 года задержало десятки представителей "воровского мира", в том числе "13 воров в законе". Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"С 2018 года по сегодняшний день министерство внутренних дел Грузии, как внутри страны, так и за ее пределами, в результате проведенных совместно с иностранными коллегами мероприятий начало уголовное преследование и задержало 198 членов "воровского мира" и криминальных группировок, из которых 13 - "воры в законе"", - говорится в сообщении.

Еще 28 человек были привлечены к ответственности после ужесточения законодательства в апреле 2018 года. С тех пор уголовно наказуемыми стали участие в воровской сходке, поддержка деятельности "воровского мира", обращение к члену "воровского мира" или к "вору в законе" за помощью.

МВД отметило, что в результате активного сотрудничества с органами правопорядка стран Европы в 2018 году во Франции и Греции были задержаны 127 граждан Грузии - членов преступных группировок, а также 12 грузинских "воров в законе".