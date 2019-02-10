Подводный фотограф снял на видео морского дракона - ВИДЕО

Джаррод Бурд нырял в заливе Порт-Филлип в Мельбурне, когда увидел морского дракона, сообщает Daily Mail. Тот бережно нес яйца с детенышами. Как и морские коньки, морские драконы ответственны за благополучие потомства. Они вынашивают малышей на своем хвосте. Спустя 4-6 недели они выпускают маленьких дракончиков в воду, передает Day.Az со ссылкой на Моя планета.

"Морские драконы - мои любимые животные. Они не так часто попадаются на глаза, особенно с малышами. Я рад, что удалось снять это видео", - поделился впечатлениями Джаррод.

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