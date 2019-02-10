Кровь и слезы: как протестуют во Франции - ФОТО

В субботу, 9 февраля, по всей Франции в тринадцатый раз прошли акции протеста "Желтых жилетов", выступающих против реформ Эммануэля Макрона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На этот раз на улицы французских городов вышли около 50 человек. Это меньше, чем в прошлую субботу, когда участие в демонстрациях приняли около 58 тысяч протестующих. По уже сложившейся традиции, во время акции некоторые из демонстрантов вступали в столкновения с полицией - а она в ответ применяла слезоточивый газ. К вечеру СМИ насчитали 36 задержанных в ходе протестов.