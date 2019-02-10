Врач Белого Дома рассказал о здоровье Трампа

Врач Белого дома Шон Конли после четырёхчасового обследования Дональда Трампа раскрыл подробности о его здоровье, сообщает "Би-би-си".

Доктор Конли и 11 других медиков провели серьезное обследование президента США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я рассчитываю, что состояние здоровья Президента останется таким же до конца его президентских полномочий и далее", - отметил Конли.

Ранее врачи посоветовали Трампу сбросить 5 кг. Однако нет никаких свидетельств того, что президент выполнил рекомендацию. По словам спикера Хогана Гидли, президент США "неукоснительно нарушает" свою диету и план физических нагрузок. В начале прошлого года вес Трампа составлял 108 килограмм, а допустимый уровень холестерина в организме был сильно превышен.