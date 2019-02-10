Житель Германии выиграл в лотерею €63,2 млн

Житель федеральной земли Рейнланд-Пфальц (Германия) выиграл в лотерею Eurojackpot €63,2 млн. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу лотерейная компания.

Eurojackpot с 2012 года проводится в большинстве стран Европейского союза. Выигрышные цифры оглашают по пятницам в Хельсинки. Вероятность сорвать джекпот составляет 1 к 95 млн, пишет агентство DPA.

Подробных сведений о победителе не приводится. Известно лишь, что он угадал пять основных чисел - 5, 8, 21, 24, 26, а также два дополнительных - 4 и 5. Пришел ли победитель за своим выигрышем, неизвестно.

Случаи, когда граждане не подозревают о том, что стали миллионерами, в ФРГ не редкость. К примеру, житель города Ройтлинген почти два года назад выиграл в лотерею €11,3 млн, но за деньгами так и не явился. О том, что его ищут уже больше 20 месяцев, стало известно в январе 2019 года.