Германия может потерять более 100 тысяч рабочих мест из-за Brexit

Кроме того, массовые сокращения могут произойти в Бёблингене, где находятся такие крупные технологические компании, как IBM и Siemens, а также автопроизводители. Серьезно жесткий Brexit может повлиять также на занятость на юге Вестфалии, где работают многочисленные экспортные компании среднего звена.