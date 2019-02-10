Страшное ДТП в Израиле, 40 пострадавших

"Медики ... констатировали смерть двух пассажиров автобуса и эвакуировали в больницы 41 пострадавшего", - говорится в сообщении службы скорой помощи.

Состояние двух раненых врачи оценивают как тяжелое, пятеро госпитализированы с травмами средней тяжести, остальные пострадали легко.