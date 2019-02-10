Страшное ДТП в Израиле, 40 пострадавших
10 февраля 2019 14:36 229
Два человека в Израиле погибли, свыше 40 ранены в автоаварии, в результате которой перевернулся автобус, сообщили медики.
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и автомашины произошло на 443-м шоссе, связывающем густонаселенную Прибрежную равнину с Иерусалимом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Медики ... констатировали смерть двух пассажиров автобуса и эвакуировали в больницы 41 пострадавшего", - говорится в сообщении службы скорой помощи.
Состояние двух раненых врачи оценивают как тяжелое, пятеро госпитализированы с травмами средней тяжести, остальные пострадали легко.
Полиция распространила фотографии с места происшествия, на которых видны лежащий на боку пассажирский автобус и сильно поврежденный в столкновении автомобиль.
13:42