На Сиэтл обрушился сильнейший за последние 70 лет снегопад
10 февраля 2019 15:15 156
В США в Сиэтле выпало рекордное за 70 лет количество снега. Об сообщает CBS News.
К некоторых районах выпало до 25 сантиметров снега. В округе в ближайшее время ожидается два урагана, сообщает Национальная метеорологическая служба. Первый ураган может обрушиться на Сиэтл уже в ночь на 11 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Этот февраль стал самым снежным с 1949 года и вторым по количеству осадков за всю историю наблюдения.
В аэропорту Сиэтл-Такома отменены сотни рейсов. Пелена снега накрыла знаменитую башню Space Needle, главную достопримечательность города.
Около180 человек провели эту ночь в аварийном укрытии. По словам местного шерифа, ждать улучшения погодных условий в ближайшее время не придется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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