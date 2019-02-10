На Сиэтл обрушился сильнейший за последние 70 лет снегопад

В США в Сиэтле выпало рекордное за 70 лет количество снега. Об сообщает CBS News.

К некоторых районах выпало до 25 сантиметров снега. В округе в ближайшее время ожидается два урагана, сообщает Национальная метеорологическая служба. Первый ураган может обрушиться на Сиэтл уже в ночь на 11 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот февраль стал самым снежным с 1949 года и вторым по количеству осадков за всю историю наблюдения.

В аэропорту Сиэтл-Такома отменены сотни рейсов. Пелена снега накрыла знаменитую башню Space Needle, главную достопримечательность города.

Около180 человек провели эту ночь в аварийном укрытии. По словам местного шерифа, ждать улучшения погодных условий в ближайшее время не придется.