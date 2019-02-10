Более 90 индийцев погибли из-за контрафактного алкоголя

В штатах Уттар-Прадеш и Уттаркханд на севере Индии за три дня погибли 97 человек в результате употребления контрафактного алкоголя, сообщает агентство IANS со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным властей, вечером 7 февраля жители нескольких деревень собрались в деревне Баллупур в округе Харидвар на похоронах, где употребляли алкоголь, а на следующий день почувствовали ухудшение самочувствия, пишет агентство. Первые сообщения о погибших поступили в пятницу, после чего было начато расследование произошедшего. В результате полицейской операции были конфискованы более 10 тысяч литров нелегально произведенного алкоголя, более 200 человек было задержано. В связи со случившимся ряд должностных лиц были уволены из акцизного управления.