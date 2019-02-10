Избран новый председатель Африканского союза

Председателем Африканского союза на 2020 год избран президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси с трибуны региональной организации.

Глава Египта в воскресенье официально стал председателем Афросоюза на 2019 год после окончания полномочий президента Руанды Поля Кагаме.

"Я искренне поздравляю брата, господина президента Республики Южная Африка по случаю его избрания председателем Африканского союза в 2020 году", - сказал ас-Сиси.

Двухдневный саммит государств, входящих в Африканский союз, стартовал в воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

В этом году 32-я по счету встреча в верхах посвящена одной из самых острых тем, стоящих перед африканским континентом, - проблеме беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Помимо вопросов, связанных с беженцами, лидеры африканских стран уделят внимание необходимым шагам по имплементации долгосрочной стратегии по развитию Африканского континента до 2063 года, а также проектам по региональной интеграции и развитию. Среди тем обсуждения - реализация проекта по созданию общего для Африки свободного рынка.

Африканский союз был создан в мае 1963 года. Тогда он назывался Организация африканского единства. Название этой региональной межправительственной организации, созданной по модели Евросоюза, изменилось в 2001 году. В Афросоюз входят 55 государств.