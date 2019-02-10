Сын Мэнни Пакьяо провел первый бой в ринге
10 февраля 2019 19:07 203
Эммануэль, 18-летний сын экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО), ныне владеющего титулом чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, провел свой первый боксерский поединок, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Товарищеский бой против Лукаса Карсона прошел в Алабанге, на нем присутствовали семья и друзья соперников. Поединок продолжался два раунда и закончился ничьей. В первом раунде сын Пакьяо отправил своего соперника в нокдаун.
Старший сын Пакьяо готовился к этому бою в клубе Фрэдди Роуча в Лом-Анджелесе, сообщается, что он мечтает в будущем представлять свою страну.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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