140-килограммовый москвич выпал с 12-го этажа и выжил

10 февраля 2019 18:53

36-летний житель Зеленоградского административного округа (Москва) выпал с 12 этажа и остался жив, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Он сломал позвоночник. Спас мужчину его вес - порядка 140 килограммов, иначе падение с 40-метровой высоты закончилось бы для него фатально.

Он ударился о дерево и приземлился в сугроб. Сейчас находится в реанимации, сообщает Mash VK.

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