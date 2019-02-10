140-килограммовый москвич выпал с 12-го этажа и выжил

36-летний житель Зеленоградского административного округа (Москва) выпал с 12 этажа и остался жив, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Он сломал позвоночник. Спас мужчину его вес - порядка 140 килограммов, иначе падение с 40-метровой высоты закончилось бы для него фатально.

Он ударился о дерево и приземлился в сугроб. Сейчас находится в реанимации, сообщает Mash VK.