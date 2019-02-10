Потрясающие кадры подводного мира - ВИДЕО

10 февраля 2019 20:25

Французский фридайвер Гийом Нери опубликовал новый короткометражный фильм о погружениях, который уже посмотрели более миллиона человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Свою работу, где он словно бежит по дну среди затонувших городов и пещер, а также встречается с подводными обитателями, Гийом назвал "На одном дыхании вокруг света".

Один из пользователей соцсети так прокомментировал видео: "Мне очень понравился финал, где вы выходите на пляж, полный людей и шума - это так не похоже на то, что было под водой".
Гийом Нери (Guillame Nery) несколько раз устанавливал мировые рекорды по погружению в ластах без использования дополнительного утяжеляющего снаряжения.
 

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Потрясающие кадры подводного мира

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