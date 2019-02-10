Падение метеорита в Венесуэле - ВИДЕО
10 февраля 2019 19:19 227
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как неизвестное небесное тело горит в атмосфере, а затем скрывается за горизонтом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным местных СМИ, объект можно было увидеть в окрестностях Каракаса, Карабобо (Валенсия. - Прим. ред.), Арагуа и Гуарико.
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