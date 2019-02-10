Президент Египта считает, что Африка долго будет регионом конфликтов

Африканский континент еще долго будет местом различных конфликтов, несмотря на усилия государств по их урегулированию, заявил египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая с трибуны на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава Египта в воскресенье официально стал председателем Афросоюза на 2019 год после окончания полномочий президента Руанды Поля Кагаме.



"Несмотря на наши активные усилия, (направленные на то), чтобы положить конец конфликтам на континенте и их локализации, и нашему амбициозному проекту по прекращению огня во всех уголках континента к 2020 году, для вас не станет тайной, что перед нами все еще длинный путь до окончания вооруженных столкновений в Африке", - заявил ас-Сиси.

Двухдневный саммит государств, входящих в Африканский союз, стартовал в воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

В этом году 32-я по счету встреча в верхах посвящена одной из самых острых тем, стоящих перед африканским континентом, - проблеме беженцев и внутренне перемещенных лиц.



Помимо вопросов, связанных с беженцами, лидеры африканских стран уделят внимание необходимым шагам по имплементации долгосрочной стратегии по развитию Африканского континента до 2063 года, а также проектам по региональной интеграции и развитию. Среди тем обсуждения - реализация проекта по созданию общего для Африки свободного рынка.

Африканский союз был создан в мае 1963 года. Тогда он назывался Организация африканского единства. Название этой региональной межправительственной организации, созданной по модели Евросоюза, изменилось в 2001 году. В Афросоюз входят 55 государств.

