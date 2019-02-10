В Белом доме не исключили нового шатдауна

Исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни не исключил нового шатдауна, сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, это произойдет, если через неделю конгресс США не примет решение выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой. Американский президент Дональд Трамп не согласится пойти на соглашение без выполнения этого условия.

Малвэни подчеркнул, что он "абсолютно не может" исключить возможность нового шатдауна, поскольку вопрос о финансировании является принципиальным.