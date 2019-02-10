Житель Канады выиграл в лотерею $3,8 млн

Житель Канады выиграл в национальную лотерею "6 из 49" 5 млн канадских долларов ($3,8 млн). Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Выпавшие номера - 1, 24, 35, 41, 42 и 49. Бонус-число - 18", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный билет купил житель провинции Британская Колумбия. Кроме того, был еще разыгран один "утешительный" приз в размере 1 млн канадских долларов (около $760 тыс.). Пока известно, что он был продан в одной из провинций Центральной Канады.

Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в другую популярную лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.