6 главных симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на исследование, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Медики считают, что кровь в моче и фекалиях может указывать на возникновение рака мочевого пузыря или кишечника. Они рекомендуют не откладывать поход к врачу при возникновении любого из этих симптомов.
Изменение формы груди, выделения из сосков и раздражение кожи грудной клетки может быть признаком рака груди. Этот вид онкологического заболевания редко встречается у мужчин, но исключать его нельзя.
Специалисты также посоветовали обратиться к врачу при непрекращающемся кашле. Наиболее тревожный симптом - отхаркивание крови.
Помимо этого, эксперты рекомендуют обращать внимание на резкую потерю веса, проблемы с мочеиспусканием, а также изменения формы или размера тестикул.
"Симптомы рака часто можно перепутать с признаками менее серьезного заболевания, что может привести к игнорированию болезни", - отмечает автор статьи Кэтрин Туррилл.
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