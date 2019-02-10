В Хорватии избили сербских спортсменов

После нападения на игроков ватерпольной команды сербского клуба "Црвена Звезда" в Сплите Министерство иностранных дел Сербии направило дипломатическую ноту в посольство Хорватии. Об этом сообщается в воскресенье, 10 февраля, на сайте сербского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Министерство иностранных дел Сербии подало ноту протеста в посольство Республики Хорватия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хорватское дипломатическое представительство ноту получило.

Министерство также выразило "глубокую обеспокоенность и разочарование" в связи с инцидентом.

Напомним, ватерполисты сербской "Црвены Звезды" подверглись в хорватском Сплите нападению со стороны местных хулиганов в субботу, 9 февраля, в день игры между белградской командой и местным "Морнаром". Четверо игроков "Црвены Звезды" отдыхали в одном из кафе на набережной Адриатического моря, и к ним подошла группа неизвестных с требованием снять куртки с эмблемой клуба. После отказа хулиганы набросились на ватерполистов и принялись избивать их, используя подручные средства. В итоге один из игроков "Црвены Звезды" - вратарь команды - спрыгнул с набережной в море, спасаясь от нападавших, остальные трое убежали.